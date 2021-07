Le Québec recense 73 nouveaux cas de COVID-19 pour la dernière journée.

On compte 803 cas actifs dans la province.

Aucun décès ne s'ajoute au bilan et les hospitalisations sont stables.

Plus de 74 000 personnes ont reçu une dose de vaccin lundi et 63,4 pour cent des Québécois de 12 ans et plus sont adéquatement vaccinés.