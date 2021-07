«Le variant Delta deviendra le variant dominant d’ici quelques semaines» -Le Dr Weiss

«Le variant Delta est bien présent au Québec. Il deviendra certainement le variant dominant d’ici quelques semaines. Il n’y a pas de doute, car on a vu ce qui s’est passé dans d’autres pays. Aux États-Unis, le variant Delta représente déjà 60% de toutes les souches. On sait que le variant Delta est 50% plus transmissible que le variant britannique, qui a été dominant un certain temps au Québec.»