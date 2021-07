COVID-19 au Québec | 95% des nouveaux cas sont des personnes non adéquatement vaccinées

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a de nouveau encouragé la population québécoise à recevoir leurs deux doses de vaccin contre la COVID-19 le plus rapidement possible.

Sur son compte Twitter jeudi, le ministre Dubé a fait ressortir des statistiques qu’il qualifient de «frappantes» et qui démontrent l’importance de recevoir les deux doses du vaccin contre la COVID-19.

Il indique que 95% des nouveaux cas de COVID-19 au Québec affectent des personnes qui n'ont pas été adéquatement vaccinés, c'est-à-dire qui n'ont pas reçu leurs deux doses de vaccin.

De plus, ces mêmes personnes représentent près de 90% des hospitalisations.