COVID-19 | «Il est probable que nous vivrons une pandémie à deux vitesses, celle des pays riches et celles des pays pauvres» -Le Dr Weiss

«Il n’y a pas de réponse absolue; rien n’est à l’épreuve de tout, peu importe l’endroit dans le monde. Ce qui est important, c’est de mettre en place un ensemble de mesures pour contrôler l’épidémie. Au Canada, on tente de retourner à la vie normale, grâce à la vaccination qui a fait diminuer les cas sévères. […] Grâce aux vaccins, on peut commencer à rouvrir la société dans une certaine mesure. Je pense qu’on doit lever les restrictions. Or, il y aura des différences d’un pays à l’autre. On continuera d'avoir des variants de la COVID-19. C'est tout à fait normal. L'idée est de gagner la course locale et celle planétaire. Chez nous, on est en train de la gagner, ce qui n'est pas le cas à l'international.»