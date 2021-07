Frontière | La réouverture aux personnes pleinement vaccinées?

« Lorsque les études avec deux injections de Pfizer, d’AstraZeneca ou de Moderna sont sorties, on avait des cohortes de plusieurs dizaines de milliers de patients. Et là, pour les combinaisons, ce qu’on appelle le mix and match, mélanger les différents vaccins, on a moins de données.

« Les autorités de santé publique de plusieurs pays se sont quand même lancées parce qu’il fallait se dépêcher de vacciner les gens au plus vite, mais sans véritables données scientifiques. Ici, le Centre pour le contrôle et la prévention est très strict. Il veut absolument des données scientifiques.