Saison des rhumes et allergies | Des parents obligés d'amener leurs enfants malades à l'urgence

«L’urgence est devenue la porte d’entrée de n’importe quel bobo de bébé. Et pendant ce temps-là, on engorge les urgences pour des cas plus importants. Ça ne tient pas debout. Et là, les urgences pédiatriques débordent parce qu’on ne veut pas soigner bébé au cas où! Un mal d’oreille, un nez qui coule, un enfant qui tousse, ce n’est pas automatiquement la COVID!»