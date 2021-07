Même vaccinés | Va-t-on devoir vivre avec la COVID-19 pendant plusieurs années?

«J’étais un de ceux qui croyaient que le virus va circuler dans la population pendant un certain temps, peut-être 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans ou peut-être indéfiniment. On va avoir à vivre avec, évidemment en se protégeant. Donc, l’immunité collective, c’était un concept utile au début pour expliquer aux gens l’importance de se faire vacciner, mais je pense que plus on en apprend au sujet du virus, plus on apprend que les vaccins éliminent rarement le virus complètement»