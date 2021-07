Grossesse et COVID-19 | Les femmes enceintes doivent-elles craindre de se faire vacciner?

«La grossesse, même si ce n’est pas une maladie, lorsqu’on attrape une infection des voies respiratoires, on est toujours plus malade, surtout lorsqu’on est au troisième trimestre. Alors, si on attrape la COVID-19, on sera beaucoup plus malade. Ça va atteindre le fœtus si on n’est plus capable de respirer»