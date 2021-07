Pénurie d’infirmières | «La pandémie a ravagé le réseau public»

«D’abord, la pandémie a ravagé le réseau public en termes d’infirmières. Beaucoup ont changé de région ou de métier ou pris leur retraite. Il y a des secteurs qui sont beaucoup plus en pénurie que d’autres. Par exemple, les urgences, les soins intensifs, les salles d’opération où les journées de travail sont grosses. Il faut être passionnée. Alors, si on est un peu épuisé à cause de la pandémie, on peut se replacer à l’intérieur d’un CIUSSS»