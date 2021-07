Dès le 1er septembre en cas d’éclosions | Le passeport vaccinal évitera un confinement généralisé

Alors que de plus en plus de Québécois sont «adéquatement» vaccinés, le gouvernement Legault a annoncé, jeudi, qu’il utilisera le passeport vaccinal dès le 1er septembre, afin de gérer de potentielles éclosions sans avoir recours au confinement généralisé.

Lors de son point de presse, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a indiqué qu’il était impossible de prévoir ce que sera la situation épidémiologique du coronavirus l’automne prochain.

Mais une chose est sûre, le gouvernement Legault n’a pas l’intention d’avoir recours au confinement généralisé si la situation se détériore avec l’arrivée de nouveaux variants plus virulents puisque de plus en plus de Québécois sont «adéquatement» vaccinés, c’est-à-dire qu’ils ont reçu leurs deux doses de vaccin contre la COVID-19.

Passeport vaccinal et activités non essentielles

Une façon d’éviter de fermer certains secteurs de l’économie ou de fermer certaines régions en cas d’éclosions c’est, selon le ministre Dubé, d’utiliser le passeport vaccinal.

Toutefois, il est important de souligner que le passeport vaccinal sera utilisé que pour des activités non essentielles à risques élevés et modérés.

Par exemple, les activités à risques élevés d’éclosions sont celles qui se produisent dans les gyms, les sports d’équipe ou de contact et les bars.

Les activités à risques modérés d’éclosions sont tout ce qui touche les arts et spectacles, les festivals et les matchs sportifs.

Donc, s’il y a une éclosion dans un secteur d’activité ou une région, le passeport sera exigé pour avoir accès aux gyms, aux bars ou à un spectacle.