Pour une vie normale avec la COVID | «Le seul moyen de le faire, c'est d'avoir un passeport vaccinal» -Dr Karl Weiss

« Il y aura toujours un certain nombre d'irréductibles qui ne voudront pas se faire vacciner (...) Lorsque les gens voudront voyager ailleurs sur la planète et on voudra leur imposer un passeport vaccinal et on leur dira: pas de vaccin pas d'avion, pas de bateau, pas d'entrée dans mon territoire, après ça, ça va être des choix individuels. »