Pénurie d'infirmières | Les urgences débordent

«C’est la tempête parfaite pour le début de l’été. Depuis un ou deux mois, les urgences étaient déjà pleines. Et ça fait deux semaines que les vacances d’été sont commencées. Le personnel soignant est extrêmement fatigué, il faut lui donner une pause. Mais malheureusement, ça vient avec des fermetures de lits. Et tout ça fait boule de neige, on manque de personnel aux urgences. On a environ 75% du personnel et avec les fermetures aux urgences et la difficulté d’accès à la première ligne, on se retrouve avec des demandes de 140-150%. Les gens sont brûlés, les gens quittent et on se retrouve avec des bris de services comme à Gatineau»