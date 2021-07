Avec l'arrivée de nouveaux variants | La Dre Quach souligne l'importance de faire rapprocher votre deuxième dose

Après le variant Delta, au tour d'un autre variant de soulever l'inquiétude: le variant lambda, identifié d'abord au Pérou l'année dernière et qui représente maintenant 80% des cas dans ce pays d'Amérique du Sud.

Des experts se penchent sur ce dernier, alors que les Britanniques le qualifient désormais de variant inquiétant, entre autre parce qu'il apparaît encore plus contagieux que Delta.

Pendant ce temps, la campagne de vaccination pour la seconde dose traîne un peu de la patte.

Et la microbiologiste-infectiologue et épidémiologiste au CHU Ste-Justine, Caroline Quach, a rappelé sur nos ondes lundi matin, l'importance de cette deuxième dose et ce plus tôt que tard.