Un grand geste d'humanisme de deux ambulanciers

« On était émus. On est resté cinq minutes dehors pour lui permettre de regarder le soleil un peu plus longtemps et en entrant dans l’ambulance, on lui a demandé s’il y avait quelque chose qu’il aimerait faire avant qu’on le ramène à la maison. Il semblait hésité, comme s’il ne voulait pas nous déranger.

« Alexandre lui a proposé d’aller voir le fleuve, de prendre un café. Et il a dit : « J’aimerais ça voir le fleuve. Est-ce qu’on a le droit? » On a dit : « Oui, vous avez le droit, on s’en va là. » On était à Longueuil. À dix minutes du parc Marie-Victorin. J’ai appelé nos supérieurs pour savoir si on pouvait y aller. S’il y avait assez d’ambulances disponibles. Il y en avait. On s’est alors dirigés vers le parc Marie-Victorin. »

« Des gestes comme ça, ça se passe souvent au niveau des paramédics », assure Alexandre Vincent.