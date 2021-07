Bilan de la COVID-19 au Québec | 69 nouveaux cas et trois décès supplémentaires

Dans le bilan quotidien sur l'évolution de la COVID-19 vendredi, le gouvernement du Québec rapporte 69 nouveaux cas et trois décès.

Au chapitre des hospitalisations, la baisse se poursuit : il y a trois patients de moins que la veille pour un total de 110.

Parmi eux, 34 personnes sont aux soins intensifs.

Plus de 88 000 doses du vaccin contre le virus ont été administrées au cours des dernières 24 heures.

La province vient d'ailleurs de passer un cap significatif : le tiers de la population de douze ans et plus a reçu une deuxième dose.

