Dans le bilan quotidien sur l'évolution de la COVID-19 mercredi, on rapporte 126 nouveaux cas et trois décès.

Au chapitre des hospitalisations, la baisse se poursuit, il y en a cinq de moins que la veille pour un total de 117, dont 35 patients aux soins intensifs.

Près de 103 000 doses du vaccin contre la COVID ont été administrées au cours des dernières 24 heures.

On vient d'ailleurs de passer le cap des 30 % de la population de douze ans et plus qui a reçu une deuxième dose.