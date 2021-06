Pandémie | Doit-on s'inquiéter des rassemblements monstres près du Centre Bell?

« Si vous avez 1000 cas chez les jeunes en bas de 30 ans qui testent positifs et qui sont tous, quasiment, asymptomatiques et presque pas malades, ça n’a pas le même impact que 1000 cas chez la population en général, avec 400 cas chez les plus de 60 ans, dont on va hospitaliser 20 % de ces gens et que 10 % d'entre eux vont finir aux soins intensifs. »