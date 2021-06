La COVID à Montréal | «Pour moi, la prudence, elle est payante» -Dre Mylène Drouin

« On a vraiment à faire un effort pour éviter d'importer des cas et des cas de variants. On n'a pas de contrôle sur les frontières entre les provinces et on sait que le variant Delta est assez présent en Ontario (...) Je pense qu'on a à garder en tête qu'encore aujourd'hui, cet été, il faut qu'on limite nos voyages qui sont non-essentiels. »