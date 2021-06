Campagne de vaccination au Québec | «Une dose, ce n’est pas suffisant pour être bien protégé»

«Au Québec, on est à 80% une dose et 20% deux doses. La Grande-Bretagne, ils sont à 63% une dose et 46% deux doses. Malgré ça, on a vu qu'ils sont passés de 2000 nouveaux cas par jour à 10 000 cas par jour. Donc, c'est possible, même avec une bonne vaccination, qu'il y ait une augmentation des cas. beaucoup de gens posent la question: est-ce qu'il y aura une augmentation des cas cet automne? On ne le sait pas, mais il ne faut pas l'exclure»