Le Dr Weiss fait le point | Quoi faire pour se protéger et protéger les autres à la veille d'un été «en vert»?

« La règle c'est la suivante: on reste avec le même vaccin entre la première et la deuxième dose. Oui, on pourrait dans des situations d'urgence de crise où nous ne sommes pas, on pourrait mélanger des doses, mais pas avec des vaccins ARN. Vous avez reçu Pfizer, vous recevez Pfizer, vous avez reçu Moderna, vous recevez Moderna. Pour AstraZeneca, c'est clair qu'il n' y a plus de raisons de donner une deuxième dose d'AstraZeneca à personne. Si vous avez reçu AstraZeneca, c'est clair qu'on vous suggère de recevoir une deuxième dose de Pfizer ou Moderna. »