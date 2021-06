Effets dévastateurs de la COVID longue | «C’est un virus hypocrite»

«Après 10 jours, tout le monde est retourné à l’école et au travail et c’était comme fini. Mais sept jours après, j’ai commencé à avoir des symptômes qui ressemblaient à des chutes de tension, comme des malaises. J’ai arrêté de travailler, on m’a investiguée, on pensait que j’avais des problèmes de tension artérielle. Mais c’est cinq mois plus tard que ç’a frappé fort. Ce que je faisais, c’était des convulsions. Quand mon fils a appelé l’ambulance, j’en faisais aux 30 minutes. Finalement, je faisais une encéphalite limbique post COVID. Une inflammation du cerveau suite à la COVID»