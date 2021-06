COVID-19 | Presque tout le Québec en zone jaune

Environ 85 % de la population du Québec passe en zone jaune dès lundi.

Les régions de la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, l'Estrie, Montréal, l'Outaouais, Laval, Lanaudière, les Laurentides, la Montérégie et plusieurs MRC du Bas-Saint-Laurent bénéficient dès lundi de plusieurs allègements des mesures sanitaires.

Pour les citoyens de ces régions, il est maintenant possible de rassembler des occupants de deux résidences privées à l'intérieur d'une seule résidence.

Les rassemblements extérieurs doivent se limiter à huit personnes provenant de résidences différentes.

Les bars peuvent rouvrir, mais ils doivent limiter le nombre de leur clientèle à 50 % de leur capacité maximale prévue au permis d'alcool. La vente d'alcool cesse à 23 h et les établissements doivent tenir un registre de leur clientèle.



Pas plus de 50 personnes pourront se rassembler lors de funérailles et pas plus de 250 personnes dans un lieu de culte.