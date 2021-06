Nouveaux cas de coronavirus | Avez-vous encore le goût de partir en croisière?

Deux cas de coronavirus ont été diagnostiqués sur le Celebrity Millennium, l’un des premiers bateaux de croisière à avoir repris le large en Amérique du Nord.

Selon le croisiériste Royal Carribbean, tous les passagers et membres de l’équipage étaient pourtant vaccinés.

Ce n’est pas sans rappeler le cas du couple de Québécois qui avait vécu la même chose au Japon, à bord du Diamond Princess, au tout début de 2020, avant même que l’on parle de pandémie.

Isabelle Maréchal se demande si les gens sont craintifs de faire de nouvelles croisières. L’animatrice a joint Bernard Ménard pour discuter de la chose.

« Quand j’ai appris la nouvelle… Je suis vraiment concerné », a dit Monsieur Ménard qui a ciblé différentes croisières à venir en 2022.

Il relate le parcours de lui et de son épouse il y a près d'un an et demie.

On l’écoute…