Plan de rattrapage du gouvernement | Comment diminuer l'attente pour obtenir une chirurgie?

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a présenté jeudi son plan de rattrapage pour diminuer la liste d’attente pour subir une chirurgie au Québec. Les cas d'hospitalisation post-opératoire, nécessaires lors d’une opération de la hanche et du genou, par exemple, constituent le plus grand défi pour arriver à réduire la liste d'attente des chirurgies, selon la sous-ministre adjointe à la Santé, la docteure Lucie Opatrny.

Elle indique en entrevue avec Paul Arcand que des stratégies sont à l'étude pour tenter réduire les exigences de ces opérations sur le système de santé. Par exemple en faisant des suivis en externe.