Rattrapage pour les chirurgies | «Aucun plan ne fonctionnera si le gouvernement n’est pas capable de retenir et attirer le personnel»

«L’enjeu des chirurgies est majeur au Québec pour les patients non COVID.| Jeudi, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a présenté un plan de match. Premier constat : il n’y aura pas une opération massive au cours de l’été dans les blocs opératoires pour la reprise des chirurgies qui ont été délestées. Le personnel est fatigué et manquant.