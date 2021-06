Soignants qui refusent de se faire vacciner | «C’est à se demander où ils ont été formés»

Quinze médecins du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke ont demandé au gouvernement Legault d’exiger trois tests de dépistage préventif par semaine pour le personnel soignant des unités d'oncologie qui n'a pas été vacciné.

Ils trouvent inconcevable que le personnel soignant non vacciné puisse infecter les patients très fragiles qui se retrouvent dans les unités d’oncologie.

D’ailleurs, une récente éclosion a infecté 17 patients, dont quatre sont décédés et deux ont été transférés aux soins intensifs. De plus, sept membres du personnel soignant ont également été contaminés et plusieurs d’entre eux n’étaient pas vaccinés.

Dr Michel Pavic, médecin oncologue et directeur du service d'hémato-oncologie à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke, et Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique de l'Estrie, ont exprimé leur incompréhension face à cette situation.