COVID-19, mercredi | 178 nouveaux cas, 8 décès

Mercredi, le Québec recense 178 nouveaux cas de COVID-19 dans les 24 dernières heures.

La région de Chaudière-Appalaches, qui est sous surveillance en vue du changement de couleur lundi prochain, enregistre 21 nouveaux cas, en hausse constante dans les derniers jours.

On compte huit décès supplémentaires dans la province et les hospitalisations continuent de baisser.

Plus de 74 000 doses de vaccins ont été injectées mardi.

En Ontario, on rapporte 411 nouveaux cas et 33 décès. À noter que 11 de ces décès sont surevnus en avril et mai dernier.