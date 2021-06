Voyageurs revenant au Canada | Une possible levée des mesures de quarantaine en juillet

Le gouvernement fédéral pourrait prochainement mettre un terme au séjour obligatoire de trois jours d'hôtel et aux 14 jours d'isolement pour toute personne arrivant par voie aérienne au Canada.

Selon Radio-Canada, le gouvernement Trudeau travaille sur un allégement de ces mesures sanitaires. La tâche la plus difficile : convaincre les gouvernements des territoires et des provinces.

À Québec, on soutient notamment le fédéral dans sa volonté d’éliminer les trois jours obligatoires à l'hôtel et un arrêt de la quarantaine de 14 jours pour les personnes pleinement vaccinées.

Les personnes ayant reçu deux doses du vaccin contre la COVID-19 pourraient être exemptées de ces mesures.

La Colombie-Britannique et l'Alberta, quant à elles, presseraient le gouvernement d'agir rapidement afin de lever au plus vite ces contraintes de quarantaine, avant de rouvrir la frontière. Les premiers ministres Doug Ford (Ontario) et François Legault (Québec) ont déjà fait part de certaines réserves.

Des rencontres auraient lieu régulièrement entre les différents ministres de la Santé, sur ce sujet.

M. Legault souhaite notamment que la frontière canado-américaine demeure fermée jusqu’à la fin août. Toutefois, la réussite de la campagne de vaccination lui aurait fait changé partiellement d’avis.

Preuve vaccinale

Avec l'amélioration de la situation sanitaire et la progression de la vaccination, Québec doit maintenant paufiner les paramètres entourant une éventuelle preuve vaccinale ou un passeport vaccinal.

Ainsi, une preuve de vaccination complète à deux doses pourrait permettre aux voyageurs qui reviennent au pays d'éviter la quarantaine, mais le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, a indiqué à la population, mardi, qu'on ne laissera pas la vaccination créer deux classes de citoyens.