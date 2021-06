COVID-19 | «Tout le Québec sera soit en jaune soit en vert, dès lundi» -François Legault

«Puisque la situation va bien, on continue notre plan de déconfinement. Comme prévu, les bars pourront rouvrir leur terrasses vendredi. Comme prévu, lundi prochain, tout le Québec sera soit en jaune soit en vert. Enfin, on pourra rencontrer des gens dans une autre maison. On pourra aussi recommencer les sports d'équipe à l'extérieur. Les bars pourront également rouvrir dès lundi à l'intérieur. La seule région qui nous inquiète, c'est Chaudière-Appalaches.»