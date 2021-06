Vaccination des ados | Que se passe-t-il lorsque les parents ne s'entendent pas?

Alors que c’est le début de la campagne de vaccination des adolescents de 12 à 17 ans, certains parents ne s’entendent pas sur la décision de faire vacciner ou non leurs enfants.

Quand cette situation survient avec un enfant âgé de 14 ans et plus, elle n’a pas trop d’incidence puisqu’à cet âge, les adolescents peuvent décider d’eux-mêmes s’ils recevront ou non le vaccin contre la COVID-19.

La situation se corse toutefois lorsque l’enfant est âgé de 12 ou 13 ans. À cet âge, l’ado a besoin d’un consentement parental pour pouvoir se faire vacciner.

Que faire alors si les deux parents ne partagent pas le même avis sur la vaccination?

Patrick Lagacé en a discuté avec Me Sylvie Schirm, avocate spécialisée en droit de la famille.