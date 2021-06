Baisse importante de la transmission du coronavirus | Devrait-on arrêter de désinfecter les surfaces?

«Lorsque la pandémie a commencé, on a pris des mesures sanitaires qui étaient assez exigeantes et contraignantes pour s’assurer que le virus soit limité dans sa transmission et propagation. Mais depuis, on a appris énormément sur le virus et la façon dont il se transmet, c’est par les contacts de personne à personne, par les gouttelettes et par aérosol. Et le mode de transmission par les surfaces est faible et on peut commencer à ralentir et diminuer les approches avec les désinfectants»