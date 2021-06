RPA et CHSLD | Les aînés pourront enfin recevoir leur famille dès lundi

Après près d’un an et demi de chamboulements et de contraintes, on annonce ce qui ressemble à un retour à la normale dès lundi dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées du Québec.

Selon les paliers d'urgence, les rassemblements à l'extérieur comme à l'intérieur seront autorisés.

C’est donc dire que surtout, les familles seront enfin réadmises au sein des établissements au grand bonheur des usagers qui ont dû user d’ingéniosité pour conserver un contact avec leur proche pendant tous ces mois de confinement, bien que plusieurs aient été tout simplement isolés de contact avec le monde extérieur.

On retirera donc les fameux «plexiglass» des salles à manger et on pourra organiser des activités jusqu’à 50 personnes.

Grand-papa et grand-maman pourront donc enfin revoir leurs petits enfants!

C'est la conclusion positive de la vaccination dans les CHSLD qui a rendu possibles ces nombreux allégements.