Visibilité syndicale de la CSN | «Est-ce qu’il faut rappeler que les CHSLD, ce sont des milieux de vie?» -Dre Nadine Gauthier

Alors que le gouvernement et les syndicats représentant le secteur public sont toujours en négociations afin de renouveler les conventions collectives des employés de l’État, certaines actions de visibilité syndicale ne passent pas inaperçues et apportent leurs lots de critiques.

C’est le cas de la Dre Nadine Gauthier, qui déplore la façon dont des actions syndicales se sont déroulées au CHSLD des Deux Rives.

Jeudi, la CSN a mené une opération de visibilité à plusieurs endroits au Québec et des autocollants ont été installés dans le cadre de moyens de pression nationaux. On y aurait fait du grabuge et on aurait placardé les vitres de la résidence.