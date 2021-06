2e dose de vaccin contre la COVID-19 | «75 % des 12 ans et plus d’ici le 31 août» -Le ministre de la Santé

Il sera possible de devancer son rendez-vous pour une deuxième dose au cours du mois de juin, alors que 75 % des adultes québécois ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19. Entrevue avec le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé.

Dès lundi, les personnes âgées de 80 ans et plus pourront prendre un nouveau rendez-vous pour la deuxième dose. Le lendemain, ce sera au tour des 75 ans et plus, et ainsi de suite jusqu’à l’atteinte de la tranche des 18 ans et plus, le 23 juin. L’opération complète durera trois semaines.

Le ministre a rappelé que le gouvernement a pour objectif que 75 % des 12 ans et plus aient reçu deux doses du vaccin d’ici le 31 août.