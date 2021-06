Vaccination | «Dès lundi les gens pourront changer la date de leur rendez-vous afin d’obtenir la seconde dose plus rapidement»

«À partir de lundi, les gens de 80 ans et plus pourront changer la date de leur rendez-vous afin d’obtenir la seconde dose plus rapidement. Déjà 75 % des Québécois ont reçu la première injection. Mardi, ce sera au tour des 75 ans, mercredi ce sera les personnes de 70 ans et plus, tandis que jeudi on parle des 65 ans et vendredi 60 ans et plus. En choisissant une nouvelle date, automatiquement le système va délester votre rendez-vous qui est déjà prévu. Je suis impressionné. Normalement, nous sommes habitués à des services qui coûtent cher et qui marchent tout croche. Clic Santé semble toutefois fonctionner très bien. La campagne de vaccination, elle aussi, est une opération qui va bien.»