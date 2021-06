2e dose devancée | Intervalle entre les deux doses de vaccin réduit de 16 à 8 semaines

Calendrier pour devancer votre 2e dose

Pour devancer votre rendez-vous de deuxième dose, vous devez le faire en ligne, sur le site Clic Santé.

Vous devez par contre respecter le calendrier suivant:

7 juin : 80 ans et plus

8 juin : 75 ans et plus

9 juin : 70 ans et plus

10 juin : 65 ans et plus

11 juin : 60 ans et plus

14 juin : 55 ans et plus

15 juin : 50 ans et plus

16 juin : 45 ans et plus

17 juin : 40 ans et plus

18 juin : 35 ans et plus

21 juin : 30 ans et plus

22 juin : 25 ans et plus

23 juin : 18 ans et plus

Lors de la prise d’un nouveau rendez-vous pour devancer la 2e dose, celui qui avait été pris lors de la 1re dose sera automatiquement annulé.

Pour obtenir toutes les infos sur l'Opération vaccination COVID-19, consultez le site web du gouvernement.