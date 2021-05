Rencontres à l’extérieur dans les parcs | «Le risque n’est pas zéro»

«Parce que je veux passer un bel été et que je veux voir mes amis et ma famille, on va se voir à l’extérieur parce que c’est moins dangereux. Et on va se voir avec une petite distance parce qu’on veut se protéger. On sait que ça se transmet par l’air qu’on respire, donc, on ne veut pas respirer l’air de quelqu’un d’autre»