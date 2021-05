Origines de la COVID-19 | Virus échappé par accident d’un laboratoire de Wuhan?

«Tu la connais ma théorie. Moi, je ne pense pas, comme certains complotistes, qu’il y avait une volonté d’empoisonner le monde pour le dominer. Certains disent que ce sont des armes biochimiques qui ont été créées et qu’ils ont perdu le contrôle. Tout ça, je ne sais pas si c’est vrai. Mais je ne peux pas m’empêcher de penser qu’un des plus gros laboratoires de virologie au monde se trouve à Wuhan. Et c’est de cette ville que la pandémie a pris son origine. Et que faisait ce laboratoire? Il étudiait des mutations sur les coronavirus. Mon Dieu que ça adonne drôlement. C’est en plein là que ç’a commencé»