Les mesures spéciales d'urgence sont levées ce lundi dans quelques régions du Québec où une augmentation préoccupante de cas de COVID-19 avait été constatée ces dernières semaines.

En zone rouge foncé, la MRC du Granit, en Estrie, Trois MRC dans Chaudière-Appalaches et trois autres dans le Bas-Saint-Laurent retournent en zone rouge.

Une fermeture des commerces non essentiels et un couvre-feu plus restrictif avaient été imposés à cesrégions.