Bilan de la COVID-19 au Québec | 505 nouveaux cas, le plus petit nombre depuis des mois

Le Québec recense 505 nouveaux cas de COVID-19, samedi.

Cette statistique est la plus petite depuis des mois. D’ailleurs, elle s’inscrit dans une nette tendance à la baisse des nouvelles infections.

Par ailleurs, sept décès supplémentaires sont confirmés par les autorités.

Dans le réseau de la santé, le nombre d’hospitalisations poursuit sa baisse, soit 13 de moins que la veille.

Actuellement, 424 patients demeurent hospitalisés en raison du virus. Parmi eux, 103 se trouvent toujours aux soins intensifs, une baisse de trois cas en 24 heures.

La vaccination

Quant à la vaccination, 94 075 doses supplémentaires ont été administrées vendredi.

Quelque 2000 doses données avant le 21 mai s’ajoutent à ce bilan.

Au total, un peu plus de 4 843 630 Québécois ont été vaccinés à au moins une reprise, soit 53 % de la population. La proportion grimpe toutefois à 64 % si on tient compte uniquement des personnes de 18 ans et plus.