L’astronaute David Saint-Jacques, médecin dans les unités de COVID-19 | «Ça fait du bien d’aider»

«Mais il y a aussi la tristesse des soignants. La COVID s’est frustrant. On n’a pas réellement de traitement. On peut aider et minimiser leurs symptômes. Mais quand on perd des patients, c’est toujours triste. Surtout quand ces patients nous ressemblent, qu’ils ont notre âge, qu’ils sont en santé. Ça me donne vraiment envie de remercier tous ceux qui à l’extérieur de l’hôpital suivent les consignes en mettant un masque et qui respectent la distanciation. Tous ceux qui sont allés se faire vacciner. Ce sont ces gens qui sauvent des vies»