Ados de 12-17 ans | Début de la campagne de vaccination au Québec

Le gouvernement du Québec a annoncé, jeudi, les détails de l’opération qui se met en branle, afin de vacciner les 530 000 jeunes âgés de 12 à 17 ans.

Pour l’occasion, le gouvernement Legault a tenu un point de presse où étaient présents le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, de la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, et du directeur de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec, Daniel Paré.

C’est le ministre Dubé qui a d’abord pris la parole en indiquant que le gouvernement avait eu le feu vert du Comité d’immunisation du Québec (CIQ) pour vacciner les 12-17 ans.

100 % d'efficacité après 2 doses

Selon les essais cliniques effectués auprès de ce groupe d’âge avec le vaccin Pfizer, l’efficacité vaccinale est de 100 % après deux doses de vaccins contre la COVID-19.

D’ailleurs, le ministre Dubé a assuré que la deuxième dose des ados se fera avant la rentrée scolaire, afin de «commencer l’année du bon pied».

Opération d'envergure

L’opération de vaccination des 530 000 jeunes âgés de 12 à 17 ans, soit 6% de la population québécoise, se déroulera du 25 mai au 23 juin.

Dès vendredi 21 mai : les deux sites de vaccination à l’auto et en vélo situés à l’aéroport Montréal-Trudeau et au Circuit Gilles-Villeneuve pourront vacciner des parents avec leurs ados.

Dès mardi 25 mai : les parents ou les ados pourront prendre rendez-vous dans les grands centres de vaccination de masse où des plages horaires de soir et de fin de semaine leur seront réservées.

Durant les semaines du 7 et 14 juin : la vaccination pourra se faire en milieu scolaire où des autobus seront nolisés pour amener les jeunes aux différents centres de vaccination près de leur école.

Formulaire de consentement

À noter que pour jeunes de 17 ans et moins, un formulaire de consentement doit être rempli par le parent de jeunes de 12-13 ans et par l’adolescent lui-même s’il est âgé de 14 ans et plus.