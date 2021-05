Vous avez déjà eu la COVID? | Une dose suffit, dit le ministre Dubé, deux, dit le Dr Weiss

Alors que le ministre de la Santé Christian Dubé affirmait sur nos ondes mercredi qu'une seule dose de vaccin est nécessaire pour les Québécois qui ont déjà contracté la COVID-19, le microbiologiste Karl Weiss soutient le contraire.

Si le ministre Dubé faisait état de la position de la santé publique du Québec, le Dr Weiss rappelait les recommandations canadiennes et celles d'autres pays.

Il estime que les quantités limitées de vaccin ont mené à cette stratégie au Québec et que cela se défendait, mais que maintenant les vaccins arrivent en bonne quantité et cette stratégie n'est plus justifiable.