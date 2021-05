COVID-19, mercredi | 584 nouveaux cas, 8 décès

Le Québec recense 584 nouveaux cas de COVID-19 pour la dernière journée et ajoute huit décès à son bilan.

Les hospitalisations continuent de diminuer considérablement avec 18 de moins pour un total de 466, dont 113 aux soins intensifs.

Plus de 71 000 doses de vaccins ont été administrées mardi, pour un total de plus de 4 millions et demi de doses jusqu'à maintenant.

Bilan de la situation au Québec

- Décès: Québec rapporte 8 décès, dont 1 au cours des 24 dernières heures et 7 qui sont survenus entre les 12 et 17 mai;

- Un total de 11 058 personnes sont décédées depuis le début de la pandémie;

- Nouveaux cas: 584 nouveaux cas de COVID-19 ont été détectés au cours des 24 dernières heures;

- Total de cas positifs depuis le début de la pandémie: 364 980 cas positifs;

- Hospitalisations: 466 personnes sont hospitalisées, une diminution de 18 par rapport à la veille;

- Soins intensifs: 113 personnes sont toujours aux soins intensifs, une diminution de 5 par rapport à la veille;

- Rétablissement: 347 387 personnes se sont rétablies de la COVID-19;

- Tests de dépistage: 35 862 tests de dépistage ont été effectués le 17 mai.

- Vaccin contre la COVID-19: en date du 19 mai: 71 485 doses ont été administrées au cours des 24 dernières heures et 2825 avant le 18 mai, pour un total de 4 543 365 de doses adminstrées depuis le début de la campagne de vaccination.

- Doses reçues: un total de 5 036 719 doses ont été reçues jusqu'à maintenant.

- Doses attendues: cette semaine, 1 299 340 doses sont attendues: 43 290 doses de Pfizer ont été reçues hier en région. Il reste donc 458 640 doses de Pfizer à recevoir sur les 917 280 doses attendues cette semaine; 233 960 doses de Moderna et 148 100 doses d’AstraZeneca.