Vaccination sans rendez-vous | «On se serait cru à une vente de billets de concert»

« À 7h, mon téléphone sonne. Je n’étais pas encore sur le site et on me dit : « Jean-Nicolas, il y a déjà 500 personnes qui sont sur place en train d’attendre. » On avait à peine ouvert les portes, que toutes les doses s’étaient envolées. On se serait cru à une vente de billets de concerts! C’est un réel succès. »