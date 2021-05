Arrivé du beau temps | «À quand l’annonce du plan de déconfinement par le gouvernement?»

«Quand on parle de belle météo, on a tous en tête des images d’activités extérieures. À quand l’annonce du plan de déconfinement par le gouvernement? Actuellement, 46 pour cent des Québécois ont reçu au moins une première dose. Ce vendredi, les adultes de 18 ans et plus peuvent dorénavant prendre leur rendez-vous de vaccination. [...] En mai, ça commence à être difficile à tenir. Ce n’est pas un caprice, mais une nécessité pour bien des gens de pouvoir finalement socialiser. On n’a pas encore un signal précis du gouvernement du Québec. Peut-on avoir un calendrier, un plan de match?»