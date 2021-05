Le CH pourra-t-il accueillir ses partisans au Centre Bell durant les séries? | «Ce serait trop tôt d’ouvrir les événements de masse à l’intérieur»

«Mais si vous me posez la question aujourd’hui, que ce soit pour le Canadien ou pour d’autres équipes, ce serait trop tôt d’ouvrir les événements de masse à l’intérieur. Et même dans la réflexion qu’on fait avec l’avancement de la vaccination, avec nos taux d’infection qui diminuent très lentement, on regarde à ajouter des assouplissements qui sont plus reliés à des activités à faible risque plutôt que des événements de foule à l’intérieur. Donc, tout ce qui se passe à l’extérieur de la maison ou sur les terrasses.