Vaccin AstraZeneca | Québec ne l’offrira plus comme 1re dose

«Des gens ont plus de chance, dans la semaine qui suit la vaccination, de faire de la fièvre, d’avoir mal à la tête et d’être fatigués. Donc, de rester au lit, incapable de bouger. Donc, si vous recevez un vaccin AstraZeneca et que vous recevez après ça, un vaccin Pfizer, vous avez une chance sur trois, ou un peu plus, d’avoir une bonne grosse réaction»