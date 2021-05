Détresse psychologique des hommes | «Il faut qu’on s’intéresse au sort des hommes au Québec, c’est notre avenir»

«Ça représente un homme sur cinq. Et ce n’est pas juste qu’il ne se sent pas bien. Une grande détresse psychologique, ça veut dire que tu ne vois pas le fond ou que le fond, c’est un puits noir. C’est extrêmement préoccupant. Il faut qu’on s’intéresse au sort des hommes au Québec. C’est notre avenir. Les petits gars qui grandissent en ce moment et qui ont des modèles de pères pockés, que retiennent-ils de tout ça»