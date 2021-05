Vaccination des ainés en CHSLD | Ils ont reçu leur 2e dose

«C’est une très bonne nouvelle parce que l’intervalle de quatre mois, c’était le maximum qu’on pouvait donner. Et on s’approchait de ça dans la plupart des endroits. Que ce soit complété, c’est un très grand soupir de soulagement. On sait maintenant que les gens vont être mieux protégés qu’ils l’étaient, même avec seulement une dose»